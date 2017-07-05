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739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personelinin görevlerine iade edilmesine karar verildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:10
739 emniyet personeli görevine iade edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.

İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi.

Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri BakanıSüleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:10
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