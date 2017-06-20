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731 askerin zehirlendiği olayda yeni gelişme

Manisa'da 731 askerin zehirlendiği olayın soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi.

20 Haziran 2017 Salı 17:51
731 askerin zehirlendiği olayda yeni gelişme

Manisa'daki askeri kışlada 731 askerin zehirlenmeleri sonrası başlatılan soruşturmada ilk etapta 24 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 16 kişi daha gözaltına alındı ve sayı 40'a yükseldi.

Manisa 1'inci Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 17 Haziran gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 731 askeri etkileyen olayla ilgili, kışlaya yemek veren özel şirketin Manisa'daki yöneticileri ve çalışanı 24 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından yürütülen operasyon geniletildi ve 16 kişi daha gözaltına alındı. gözaltındakilerin sayısı 40'a yükseldi.

İLK ETAPTA GÖZALTIN ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İlk etapta gözaltın alanın V.A.G., M.K., E.D., F.Y., M.K., H.D., G.C., M.P., M.S., Ö.Y., L.K., H.Z., C.B., A.K., M.Ş., A.K., Y.K., M.Ş., Y.D., M.K., M.K., V.A., N.Y. ve İ.Y.'nin, ile ilgili gözaltı süresi uzatıldı ve zanlılar bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kadın ve erkek şüpheliler ayrı araçlarla Manisa Devlet Hastanesi'nde getirildi. Erkekler otobüsle, kadınlar ise özel polis araçlarında hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ASKER SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Manisa Valiliği tedavi gören asker sayısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Düne kadar 8 olan tedavi gören asker sayısının, bugün saat 11.00 itibariyle, 5 kişinin daha taburcu olmasıyla 3'e düştüğü açıklandı. Tedavisi süren 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 17:51
  1. Manisa
  2. asker
  3. asker zehirlenmesi
  • UlkucuUlkucu1 sa önce
    Kardesim bu yemek firmasinin sahiplerini askina alcan Yedi sulalesinide kamu ihalelerinden men edeceksin
  • kemal onurkemal onur2 sa önce
    o şirkette çalışan GIDA MÜHENDİSLERİ ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜŞTEN YARGILANMALI bozuk yemekleri askere yediriyorlar. ayrıca bu şirketin arkasında SİYASETÇİLER VAR.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu3 sa önce
    Türkiye genelinde askerimize yemek yapan nekadar şirket varsa derhal sözleşmeleri feshedilmeli eskiden olduğu gibi asker yemeğinide kendisi yapabilir.
  • SadullahSadullah7 sa önce
    Fetö yada Chp dir başka kim olacak
  • EKOLLEKOLL8 sa önce
    Feto işi olabilir. Aman dikkat . Önce birliğin komutanını sorgulayin. Sonra diğer yetkilileri. Allah korusun toplu katliam olabilir.
Bugünkü Akit

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