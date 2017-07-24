7/24 görev başında

Kadıköy’de bulunan 116 yıllık tarihi Hasan Paşa Camii’nin İmam-Hatibi Levent Uçkan, görev yaptığı dini mekânı, sosyal aktivitelerle 5 vakit namazın dışında da canlı tutuyor.

Bir süre öğretmenlik ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptıktan sonra imam-hatip olmayı tercih eden Uçkan, 10 yıldır görev yaptığı camiyi, bu süre içerisinde 7/24 açık tutarak, “yaşayan camiler” listesine dahil etti. Diyanet İşleri Başkanlığının 2011’den itibaren gündeme getirdiği “proje camileri” uygulamasına iştirak eden Uçkan, Hasan Paşa Camii’ni Türkiye’deki 40 “proje camisi”nden biri yaptı.

330 ÖĞRENCİYE YEMEK HAZIRLANIYOR

Cemaat ve çocuklara yönelik sürdürülen Kur’an eğitiminin yanı sıra bir aşevinin bulunduğu camide, 330’a yakın öğrenci için yemek hazırlanıyor. Akşamları ise fakir fukara için ücretsiz çorba yapılıp bir hayırsever tarafından dağıtılıyor.

Camide uyuşturucuyla mücadele adına da ciddi faaliyetler yürütülüyor. Şimdiye kadar 20’ye yakın bağımlı, uyuşturucu illetinden kurtarılırken, caminin alt katında ise 10 kadar eski bağımlı kalıyor.

Kızılay ile geliştirilen iletişimle kan bağışı kampanyaları ve Yeşilay’la da uyuşturucuyla mücadeleye destek veren Uçkan, camide “bir işletmeci” mantığıyla görev yaptığını anlattı.

Uçkan, “Türkiye’deki 87 bin camiyi sadece birkaç emeklinin gelip gittiği, 5 vakit namazın dışında herhangi bir sosyal aktivitenin olmadığı bir yer haline getirirsek, bu verimli olamaz. Burası bir mabet, bir kamu kurumu, belki de bir işletme” dedi.

KIZILAY İLE PAYDAŞLIK GERÇEKLEŞTİRDİK

Kızılay ile güçlü bir paydaşlık gerçekleştirdiklerini, kendisinin Kızılay Hasan Paşa Şube Başkanı olarak görev yaptığını bildiren Uçkan, “Diyanet olarak 87 bin camimizde Kızılay’a katkımız yüzde 4-5 civarında. Biz 2014 yılından bu yana bu oranı yüzde 35’lere çıkarabileceğimizi iddia ediyoruz. Yıllık 1000 üniteye yakın kan bağışını kendi camimizden Kızılay’a aktarabiliyoruz. Kızılay ile ortak çalışmalarımız sürerken Yeşilay Cemiyetiyle birlikte de bağımlılıkla mücadele ediyoruz. 20 kadar bağımlı ile özellikle soğuk havalarda donma tehlikesi altında olan ve sokaklarda yaşayanlara yönelik manevi rehberlik desteği sunuyoruz.” Uçkan, camideki tüm faaliyetlerin gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü aktararak, “Camimizde kadın-erkek 30 kadar gönüllü var. Her işi nöbet esasına göre birlikte yapıyoruz” dedi.