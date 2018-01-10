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720 milyon dolarlık dev satın alım!

Petkim, İzmir Aliağa'da inşa edilen petrokimya rafinerisinde pay sahibi Rafineri Holding'in yüzde 30'unu Socar Türkiye'den 720 milyon dolara satın aldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:28
720 milyon dolarlık dev satın alım!

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Rafineri Holding AŞ'de yüzde 30 pay, STAR olarak adlandırılan rafineride yüzde 18 dolaylı paya karşılık geliyor.

Satışın gerekli izinlerin ardından 31 Mart 2019'da kapanması bekleniyor.

Hisse satın alma bedeli üç taksitte ödenecek. Buna göre ilk taksit hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme hisselerin devir tarihinde yapılacak.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:28
  1. KAP
  2. Rafineri Holding AŞ
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