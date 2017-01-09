720 bin taşeron kadroya geçiyor

Hükümet, devlete sızan FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyor. İhraç edilen, açığa alınanların sayısı 120 bine ulaşırken; kamu personel rejimine 6 ay içinde neşter vuruluyor.

720 bin taşeron kadroya geçiyor
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:25
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu personeli rejiminde güvenin sarsılmadığı, şeffaf bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Müezzinoğlu, kamuda dokunulmaz, imtiyazlı uygulamaların son bulacağı mesajını verdi. Kamu personel rejimine ilişkin reform paketi için 6 aylık bir takvim öngördüklerini belirten Müezzinoğlu, yeni düzenlemelerle sistematik imtiyazların son bulacağı mesajını verdi. Takvim'in haberine göre, kamu personeli reformuna yönelik çalıştayların sürdüğünü anlatan Müezzinoğlu, taşeron işçilerin de bu kapsamda değerlendirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

PERFORMANS SİSTEMİ
Buna göre; kamuda asıl ve yardımcı işi yapan 720 bin taşeron işçi Kamu Personel Rejimi'ne dahil edilecek. Asıl işleri yapanlar kadroya alınacak, yardımcı işlerde çalışanların da özel statülü sözleşme ile kamuda istihdamı öngörülüyor. Kamuda performans değerlendirme sistemi oluşturulacak..

 
EtiketlerMehmet MüezzinoğluÇal
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