72 yaşındaki şahıs yatağında bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 15 yıl önce Almanya’da emekli olduktan sonra Manisa’nın Sarıgöl ilçesine yerleşen 72 yaşındaki Kazım Avcı, sabah eşi Cemile Avcı tarafından uyandırılmak istendi. Eşinin yataktan kalkmadığını gören Cemile Avcı, hemen durumu komşusuna haber verdi. Olay yerine gelen komşusu ise Kazım Avcı’nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını görünce durum jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kazım Avcı’nın çevresinde sevilen ve hayırsever olarak tanınan biri olduğu, çeşitli mahallelerin camilerine ve okullara yardım ettiği öğrenildi. Avcı’nın iki oğlunun da trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. Avcı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.