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72 şehit anısına 72 F-16

Fırat Kalkanı Hârekatı’nda şehit olan 72 Mehmetçikin anısına, 72 savaş uçağı ile terör mevzilerine taarruz yapılması “Zeytin Dalı” harekatının önemini bir kez daha ortaya koydu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 04:02
72 şehit anısına 72 F-16

Genelkurmay Karargahı’ndan yapılan bilgilendirmede, 72 savaş uçağının, 108 hedefi, tank ve obüslerin 153 hedefi imha ettiği bilgileri paylaşıldı. Genelkurmay karargahında gerek hava, gerekse kara birliklerinin yaptıkları taarruzlar değerlendirilerek, önceden raporlanan hedefler, sabah saatlerinde yapılan raporlarla karşılaştırılıp değerlendirme yapıldı. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hava taarruzunda yüzde 95.57’lik rekor başarı sağlandı.

KARA HAREKATI BAŞLADI

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Özel Kuvvetler Birliği (Bordo Bereliler) ve kara harekatına katılacak zırhlı piyade taşıyıcıların gelmesiyle kara harekatının ilk adımları atılmış oldu. Mevzilerde sabah namazını kılan birlikler, top atışları eşliğinde ilerlemeye başladılar. Tank ve zırhlı araçların kalkan olduğu ÖSO birlikleri bordo berelilerin desteği ile önceden belirlenen hedef noktalara doğru ilerlediler. Savaş uçaklarının ikinci etap taarruzu sırasında sızma harekatı tamamen başlamış oldu.

EMNİYET TEYAKKUZA GEÇTİ

“Zeytin Dalı” harekatının başlamasının ardından sınır içindeki güvenlik birimleri de teyakkuza geçirildi. İçişleri Bakanlığı’nca, sınıra yakın illerde, Adana İncirlik Üssü gibi savaş uçaklarının bulunduğu illerde, Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropollerde polis ve jandarma birlikleri uyarılarak misillemelere karşı duyarlı olunması, önlem alınması istendi. Bakanlık, canlı bomba konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 04:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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