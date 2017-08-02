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72 bin HalkKartlı’dan 8 Milyonluk Alışveriş

İlçe genelindeki 72 bin HalkKart’lı 8 milyonluk alışveriş yaparak ilçe ekonomisine hareketlilik getirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:17
72 bin HalkKartlı’dan 8 Milyonluk Alışveriş

YENİ AKİT /  ANKARAHalkKart’ın vatandaşa sağladığı toplam indirim tutarı ise 810 bin TL oldu. Yenimahalle sınırları içerisinde yaşayanların hastaneden markete, eğitimden akaryakıta, kırtasiyeden kuaföre kadar birçok alanda indirimlerden faydalanmalarını sağlayan HalkKart’ın dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. İlk aşamada 100 bin HalkKart’lı hedefi koyan Yenimahalle, şimdiden 72 bin vatandaşa ulaştı.

548 FİRMADAN İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ KEYFİ

HalkKart projesi kapsamında 548 firma ile anlaşma sağlayan Yenimahalle Belediyesi, HalkKart’ı olmayan vatandaşlara kartlarını dağıtmaya devam ediyor. Ekim 2016’dan beri HalkKart dağıtımı yapan Yenimahalle Belediyesi, şimdi de anlaşmalı marketlerde HalkKart standı açtı.

GÜNLÜK 300 KART DAĞITILIYOR

Günlük 300 kart dağıtımı yapan belediye ekipleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kartlarını almak için stant önünde kuyruk oluşturan Yenimahalleliler, alışveriş öncesi HalkKart’larını alarak indirimli alışverişin de keyfini sürdü. "Halk Kart" projesi ile Yenimahalleli olmanın avantajını yaşayan vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

YENİMAHALLELİ OLMANIN AYRICALIĞINI HALKKART YAŞATACAK

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak. Bu proje hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Halk Kart bir banka kartı değil, bankacılık işlemi yapılamaz. Sadece Yenimahalleli olduğunun kanıtıdır ve bu kartı gören esnaf hemşerisine indirim yapar. Yenimahalleli olmanın bir ayrıcalık olduğunu halk da esnaf da Halk Kart ile hissedecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:17
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