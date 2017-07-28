Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

71 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

İngiltere’de 2016'da 71 mahkum yanlışlıkla cezaevinden salıverildi. Adalet Bakanlığının açıkladığı rapora göre, ülkede geçen yıl tutuklu ve hükümlülerden oluşan 71 kişi yanlışlıkla serbest bırakıldı.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:28
71 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

2015 yılında 64 mahkumun yanlışlıkla salıverildiği belirtilen raporda, bu sayının geçen yıl 71'e çıkarak rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Rapora göre, ülkedeki hapishanelerde şiddet olayları geçen yıl artış gösterdi. Hapishanelerde 2016’da 23 bin 643 saldırı yaşanırken, bunların 7 bin 159’u hapishane personelini hedef aldı.

Raporda, aynı dönemde hapishanelerde 97 mahkumun da intihar ettiği bilgisine yer verildi.

Hapishanelerden sorumlu Başmüfettiş Peter Clarke, geçen hafta yaptığı açıklamada, pek çok hapishanede personel eksikliği yüzünden düzen sağlanamadığını belirterek, mahkumların “pislik içinde, iğrenç ve onur kırıcı koşullarda” yaşadığını söylemişti.

Mahkumların yanlışlıkla salıverilmesi, 9 yıl hapis cezası alan bir kişinin, yalnızca birkaç ay hapis yattıktan sonra geçen ay tahliye edildiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Londra’da bir kişiyi sırtından bıçaklayan Ralston Dodd, aldığı hapis cezasının kayıtlara yanlış geçmesinden dolayı serbest bırakılmış, yaklaşık 1 ay süren takip sonucunda yakalanabilmişti. Adalet Bakanlığı, eleştiriler üzerine “çok ender görülen bir yanlışlık” açıklamasını yapmıştı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hapishanelerinde yaklaşık 100 bin mahkum bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:28
  1. Londra
  2. iskoçya
  3. mahkum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    1. İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    2. Müslüman isimlerini yasaklamaya..
    3. Müslüman futbolcu armadaki haç..
    4. Kendi vurulma anını görüntüledi
    5. Cep telefonu arabayı bu hale getirdi!
    6. Yolda kalma riskine karşı seyyar..
    7. 65 Asker daha silahları ile katıldı
    8. Tutuklanan uygur Türkleri nerede?
    9. ABD'li General: Kürdistan'ın..
    10. Hakkari’de ‘yeşil fındık’ satışı
    11. Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin..
    12. Dekan feci şekilde hayatını kaybetti
    13. FETÖ'den tutuklanan eski vekilin eşi 6..
    14. Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız
    15. Kuşadası Pamucak’ta silahlı çatışma: 1..
    16. Baran Akçan: Gelir dağılımı adil değil
    17. İstanbul’dan kokain getiren 4 kişi..
    18. Hakkari’de demonstrasyon çalışması
    19. Gaziantep’te yangın
    20. Borsa ilk yarıda düştü
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...