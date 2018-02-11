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'71 kişi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü!'
Reuters Haber Ajansı, 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağının Moskova'da düştüğünü duyurdu.
11 Şubat 2018 Pazar 15:26
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 15:26
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