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'71 kişi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü!'

Reuters Haber Ajansı, 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağının Moskova'da düştüğünü duyurdu.

11 Şubat 2018 Pazar 15:26
'71 kişi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü!'

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 15:26
  1. Rusya
  2. yolcu uçağı
  3. uçak kazası

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