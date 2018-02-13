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71 kişi ölmüştü... Kazanın nedeni belli oldu!

Geçtiğimiz hafta sonu 71 kişiyi taşırken düşen Rus yolcu uçağının kara kutusu incelendi. Kara kutuyu inceleyen komite, kazanın nedenini tespit ettiklerini açıkladı.

13 Şubat 2018 Salı 16:47
71 kişi ölmüştü... Kazanın nedeni belli oldu!

Rusya Havacılık Komitesi, 71 kişiye mezar olan An-148 uçağının kara kutusunu deşifre etti.

Komite’den yapılan açıklamada “Uçakta kalkıştan iki dakika 30 saniye sonra, 1300 metre irtifada, saatte 465 ilâ 470 kilometre hızla gidildiği sırada sorun meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

Komite açıklamalarına şöyle devam etti: “Kayıttaki veriler üzerindeki incelemeler ve geçmişteki benzer olaylar üzerindeki analizler, uçuş sırasındaki sorunun pilotların hava hızı göstergelerindeki yanlış verilerden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Göstergedeki yanlış bilgiler de görünüşe göre ısıtma sisteminin devre dışı kalmasından dolayı oluşan buzlanmadan kaynaklı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:47
  1. Rusya
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