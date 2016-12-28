7000 mAh gücünde batarya canavarı akıllı telefon!

Çinli Gionee firmasının yeni akıllı telefonu M2017, tasarımı ve özelliklerinin yanında fiyatıyla da dikkat çekiyor. 7000 mAh batarya gibi büyük bir artısı bulunan telefon uzun süreli kullanıma imkân sağlayacak gibi gözüküyor. M2017 uzun süreli kullanım imkânının yanında teknik özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Gionee firmasının yeni ürünü M2017 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı yer aldığı gibi, 12 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. M2017 cihazında ayrıca iki kat optik yakıştırma yapabilinirken, çift kavisli QHD AMOLED ekran ile satışa hazırlanıyor. Cihazda parmak izi okuyucusunun bulunduğunu da belirtelim.

M2017 cihazının belki de tek olumsuz yani, işlemcisi. Snapdragon 653 işlemci bulunan cihazın bu açıdan biraz hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtelim. 700 mAh bataryası ile birlikte 32 saat konuşma süresi ve 26 saat kesintisiz video çekebilme özelliği, 2 gün aktif kullanım süresi sağlıyor. Gionee M2017 akıllı telefonun 128 GB'lık modeli 1000 dolardan satılacakken, 256 GB'lık modeli ise 2446 dolardan satışa sunulacak. 6 Ocak tarihinde Çin'de satışa çıkacak olan cihazın daha sonrasında dünya genelinde dağıtımına başlaması bekleniyor.