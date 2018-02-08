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70 yaşındaki emekli öğretmen 70'inci maratonunu koşacak

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Hüdai Acemi, önümüzdeki hafta Güney Afrika'da 70. tam maratonunu koşacak.

08 Şubat 2018 Perşembe 22:21
70 yaşındaki emekli öğretmen 70'inci maratonunu koşacak

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Hüdai Acemi, önümüzdeki hafta Güney Afrika'da 70. tam maratonunu koşacak.

Köln'de 45 yıl beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında emekli olan Acemi, 18 Şubat'ta Güney Afrika'da koşulacak 42 kilometre 195 metrelik Cape Peninsula Maratonu'na katılacak.

 Hüdai Acemi, AA muhabirine değerlendirmesinde, hazırlık yapmadan hiçbir yarışa girmediğini belirterek, "Antrenman defteri tutuyorum ve tuttuğum notlara göre geçen sene toplam 2 bin 88 kilometre antrenman yapmışım, sırf bu maraton için. Hep asfalt zeminde koşacağımız için bunun hazırlığını ben de asfalt zeminde yaptım." dedi.

 "Allah güç verdikçe, yaşıma bakmadan koşmak istiyorum"

1986 yılından beri Köln, Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Atina, İstanbul, Roma, Barcelona, Paris, Londra, Rotterdam, Prag, Viyana, Stockholm gibi çok sayıda tanınmış maratona katılan Acemi, önümüzdeki yıl Tokyo ya da Avusturalya Sidney Maratonu'na katılmayı düşündüğünü söyledi.

 Gençlere spor yapmaları konusunda tavsiyede bulunan Acemi, "Bol bol koşsunlar çünkü koşu doğal bir spor türü. Kapalı alanlar yerine açık alanlarda koşsunlar. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden herkese koşmayı tavsiye ederim. Allah güç verdikçe, yaşıma bakmadan koşmak istiyorum. Amacım sağlıklı bir şekilde, güler yüzle hedefe ulaşmak." ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 22:21
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