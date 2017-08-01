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70 yaşında... Müslüman diye zindanda...

İslami kimliğinden dolayı 17 yıldır tutuklu bulunan hasta mahkûm Mehmet Emin Alpsoy, yaşadığı kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle alındığı ameliyattan başarılı çıktı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:44
70 yaşında... Müslüman diye zindanda...

Hastalığı ve ilerlemiş yaşıyla daha önce de kamuoyunun gündemine gelen, 17 yıldır tutuklu olan hasta mahkûm Mehmet Emin Alpsoy, tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Cezaevinden, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek, kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınmıştı.

Başarılı bir ameliyat geçiren Alpsoy, müşahede altına alındı. Ailesinin yarın Alpsoy'la görüşebileceği öğrenildi.

Alpsoy’un ameliyatı hakkında bilgilendirmelerde bulunan oğlu Abdurrahman Alpsoy, babasının taşıdığı hastalıklar nedeniyle cezaevi şartlarında kalamayacak durumda olduğuna dikkat çekti.

Babasının kendi ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olduğunu ifade eden Alpsoy, “Babam 17 yıldır haksız bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Cezaevinde birden fazla hastalık, rahatsızlık ve yaşlılık nedeniyle kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Babamda Kronik Hepatit B, Kemik Erimesi, Parkinson hastalığı başlangıcı, çok ciddi bel rahatsızlığı mevcuttur. Şu anda çift taraflı kasık fıtığı nedeniyle karın ağrıları çekmekte ve oturup kalkmakta zorlanmaktadır. Bugün kasık fıtığı nedeniyle ameliyat oldu.” dedi.

“Biz sadece tarafsız bir değerlendirme yapılıp bir an önce babamın özgürlüğüne kavuşturulmasını talep ediyoruz”

Babasının cezaevi şartlarında kalamayacağı yönünde rapor almak için Adli Tıp Kurumuna başvurduklarını dile getiren Alpsoy sözlerine şöyle devam etti:

“Babamın gerçek biyolojik yaşı 73’tür. Bu kadar hastalık, rahatsızlık ve yaşlılık nedeniyle cezaevi şartlarında kalamayacağını düşünerek Adli Tıp Kurumundan rapor almaya çalıştık. Ancak her kurumda olduğu gibi Adlı Tıp Kurumundan da tarafsız bir değerlendirme yapılmamıştır. Rapor olumsuz verildiği için Cumhurbaşkanlığı Affı için Cumhurbaşkanına gönderilmemiştir. Geçmişte sol örgütlere mensup yüzlerce mahkûm uyduruk raporlarla ‘Açlık grevi sonrası kalıcı hafıza kaybı mevcuttur’ şeklinde taraflı Adli Tıp Kurumunun raporlarıyla dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından affedilmiştir. Bu mahkûmlar daha sonra birçok terör saldırılarında bulunmuş ve yurt dışına kaçıp saldırılarına devam etmişlerdir. Biz sadece tarafsız bir değerlendirme yapılıp bir an önce babamın özgürlüğüne kavuşturulmasını talep ediyoruz.”

Mahkum oğlu Şeyhmus Alpsoy da geçtiğimiz gün ameliyat geçirmişti

Mehmet Emin Alpsoy’un oğlu Şeyhmus Alpsoy da geçtiğimiz ay aynı hastanede kolon kanseri ameliyatı olmuştu. Ameliyata kelepçe ile götürülen kanser hastası Şeyhmus Alpsoy'un görüntülerinin medyaya yansımasının ardından kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

Baba ve oğul Alpsoylar 17 yıldır cezaevinde bulunuyor. İkisi de ağır hasta. Baba Mehmet Emin ve oğul Şeyhmus Alpsoy'un hastalıkları nedeniyle cezaevinde kalmalarının insani olmadığı yönünde oluşan kamuoyuna rağmen yetkili merciler tarafından her hangi bir adım atılmamışt. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:44
  1. Mehmet Emin Alpsoy
  2. Ankara Numune Eğitim
  • AhmetAhmet15 dk önce
    Çok iktidar değişti çok insan geldi geçti ama müslümanlara yapılan zülm bir türlü bitmedi.Bu ülkede zindana düşmek istemiyorsanız kahvehanelere gazinolara plaj kenarlarında vakit geçirin.Düşünmeyin sadece nefsani arzunuzun peşinden gidin.O zaman kimse size karışmaz.Allah rızası için bir vakfa derneğe giderseniz veya 2 öğrencinin elinden tutayım derseniz eninde sonunda varacağınız yer zindan...Yazıklar olsun müslümanım deyip de müslümana zulm edene
  • AyhanAyhan33 dk önce
    Gel de uzülme...
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