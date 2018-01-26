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70 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında çalışan 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 12:40
70 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan  Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda çalışan 70 kişi hakkında gözaltı  kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ ile  irtibatları tespit edilen 70 zanlıdan 27'sinin örgütün şifreli haberleşme  programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra 11 ilde sürdüğü  kaydedildi.

Operasyonun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü ve  şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:40
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. KHK
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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