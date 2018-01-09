7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı, Türkiye’deki ‘zika virüsü’ riskini masaya yatırdı. Özellikle Güney Amerika’da yaygın olarak görülen ve tüm dünyada ölümcül sonuçlara yol açan virüse ilişkin bir rapor da hazırlandı. Raporda, Türkiye’de geçtiğimiz Ekim ayında 4 ‘importe (dışardan gelen) zika virüs pozitif’ vakasının tespit edildiği belirtilirken, zika virüsünün yayılmasında etkili olan ‘Aedes’ cinsi sivrisineklerin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin’den başlamak üzere Giresun il sınırında ve Batum’dan Kırım Yarımadası’na doğru yayılmakta olduğu saptandı.

İlk kez 1947’de

Zika virüsünün ilk kez 1947’de Uganda’daki Zika ormanında saptandığı aktarılan raporda, “Ae. albopictus sineğinin batıda Trakya ve İstanbul, doğuda Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimizden Giresun’a kadar gelmiş olduğu saptanmıştır. Batıda Kocaeli’ye, doğuda Giresun’a kadar yayılmış olan bu vektörün 5-7 yıl içinde Orta Anadolu’ya kadar yayılacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Küba’dan geldi

Raporda zika virüsü bulaşan 4 hastanın da Küba’ya tatile gidenler olduğu ve hastalıkların; halsizlik, eklem ağrısı ve ateş, titreme ve lenf bezlerinde şişlik belirtileriyle ortaya çıktığı anlatıldı. Hastalığın uzun vadeli etkisi de şöyle anlatıldı:

“Yeni importe Zika virüs vakaları tespit edilme olasılığı mevcuttur. Ancak virüsü bulaştıran sinek türünün dağılımının ülkenin sınırlı bölgelerinde olması hastalığın yayılma riskini düşük-orta seviyeye çekmiştir. Vektör türlerin ülkemizdeki olası yayılımı, uluslararası seyahat imkânlarının gün geçtikçe artması ve önleyici tedbirlerin zamanında alınmaması uzun vadede ciddi sorunlar yaratabilir.”

Güney Amerika’da etkili

Özellikle Güney Amerika ülkelerinde etkili olan virüs, tüm dünya için de büyük bir risk oluşturuyor. Bazı uzmanlara göre toplamda 2.2 milyar kişi zika virüsüne yakalanma riski altında.

Türkiye 4. kategoride

Türkiye son olarak Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin ortaklaşa yayımladığı ülkelerin zika virüs sınıflandırmasına göre ‘kategori 4’te yer alıyor. Bir diğer ifadeyle Türkiye, yerleşik vektörün bulunduğu ancak geçmişte ve şu anda bulaşan olmadığı bölgeler arasında.