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7 yıl aradan sonra Afganistan'a gidecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 7 yıl aradan sonra Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 15:30
7 yıl aradan sonra Afganistan'a gidecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın geçen salı günü kapalı oturumda BMGK'yi Afganistan konusunda bilgilendirmesinin ardından kurul 7 yıl sonra bölgeye gitme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 7 yıl aradan sonra Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

Konseyde ocak ayı dönem başkanlığını üstlenen Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov, gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK'nin savaştan zarar görmüş Afganistan'daki durumu birinci elden görmek için bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

BMGK adına 7 yıldır Afganistan'a gidilmediğini belirten Umarov, bu ziyaretle Afgan halkıyla dayanışma içinde olunduğunu göstermenin yanı sıra hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmanın amaçlandığını ifade etti.

Umarov, Afganistan'a yapılması planlanan ziyaretin tarihine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Ziyaret planının Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın geçen salı günü kapalı oturumda BMGK'yi Afganistan konusunda bilgilendirmesinin ardından açıklanması ise dikkati çekti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:30
  1. Kazakistan
  2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  3. Beyaz Saray
  4. Herbert Raymond McMaster
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