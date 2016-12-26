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7 yeni arena daha geliyor! işte o şehirler...

Türk futbolu, son yıllarda arka arkaya açılışları yapılan modern statlarıyla farklı bir çehreye bürünüyor. Son 3 yılda 26 farklı şehirde 30 stat için çalışma yapılırken, bunların 10'u tamamlandı, 9'u bitme aşamasına geldi, 4'ünde ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Kalan 7 stadın yapımına da kısa sürede başlanacak.

7 yeni arena daha geliyor! işte o şehirler...
Eklenme: 26 Aralık 2016, 18:13
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Dünyada uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hakkı kazanan birçok ülke stat yapımı konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, Türkiye herhangi büyük bir turnuvayı düzenlememesine karşın 30 stadın inşasıyla ilgili aynı anda hamlede bulunuyor.

Birçok şehirde taraftarların rahat bir şekilde takımlarını destekleyebileceği, UEFA standartlarındaki statlar ardı ardına kapılarını açıyor.

7 stat yapımına daha başlanacak


Türkiye'de son 3 yılda 26 farklı şehirde 30 stat için çalışma yapılırken, bunların 10'u tamamlandı, 9'u bitme aşamasına geldi, 4'ünde ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Kalan 7 stadın yapımına da kısa sürede başlanacak.

Mersin, İstanbul (2), Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Sivas, Eskişehir ve Trabzon'da statlar tamamlanırken, Batman, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Diyarbakır, Sakarya, Samsun, Hatay ve Manisa Turgutlu'da ise statların 2017'de açılması planlanıyor.

Adana, İzmir Karşıyaka, Giresun ve Manisa Akhisar'da stat inşaatları devam ederken, Ankara, Çorum, Edirne, Elazığ, İzmir Göztepe, İzmir Alsancak ve Ordu'da ise stat inşaatlarına kısa süre içinde başlanacak.

Ülkenin birçok farklı noktasında yapımı süren statlar, inşa edildikleri şehirlerin sosyal hayatına da renk katacak. Yalnızca futbol sahası olarak planlanmayan statlarda, konser, kongre ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek.

 
EtiketlerYENİ YAPILACAK STATLAR
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Yusuf Büyükkaya

Bir sürü stad yapılıyor bu muhteşem birşey ama unutulan şehirlerimiz var.Buralara da bir el atmak lazım.Mesela BOLU şehri hala stad bekliyor.Ben burdan bir Bolulu ve Bolusporlu olarak yazmak istedim. Bir an önce Boluya da stad inşaatına başlanmalı. İnşallah devletimiz bu konuya da el atar ve biz Bolulular da güzel ve modern bir stad da maç izleme keyfine kavuşuruz...

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