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7 yaşındaki bir kız çocuğu başbakana yazdığı mektupla yıkımı durdurdu!

7 yaşındaki bir kız çocuğunun mahallesindeki parkın yıkılmaması için başbakana mektup yazmasıyla yıkım durduruldu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:57
7 yaşındaki bir kız çocuğu başbakana yazdığı mektupla yıkımı durdurdu!

Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğunun Başbakan Narendra Modi'ye mektup yazması üzerine oyun parkının yıkılması mahkeme kararıyla durduruldu.

BBC'nin haberine göre, başkent Yeni Delhi’de yaşayan 7 yaşındaki Navya Singh adlı kız çocuğu, Başbakan Modi’ye mektup yazarak başbakandan mahallesinde yaşlıların sosyalleştiği, çocukların oyun oynadığı ve yetişkinlerin de egzersiz yapma imkanı bulduğu parkın yıkılmasını engellemesini istedi.

Avukat babasının da yardımıyla yazdığı mektupta çok sevdiği parkın yıkılıp, yerine halk salonu yapılmasının israf olduğunu düşündüğünü çünkü sadece 5 metre ilerde başka bir halk salonu olduğunu ve parkın kendisi için önemini dile getirdi.

Mektup üzerine Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Singh’in yazdığı mektuptan haberdar olur olmaz parkın yıkımının durdurulmasına karar verdi.

Singh, çoktan bir kısmı yıkılmış olan oyun parkının eksik kısımlarına, Delhi Yüksek Mahkemesi ve Başbakan Modi'nin yardımlarıyla tekrar kavuşabilmeyi umut ediyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:57
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