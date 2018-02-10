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7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi

Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 100’üncü yıl dönümü sebebiyle Osmanlı ailesinden 40 kişi İstanbul'a geldi. 7 ülkeden gelen 40 torun, Sultan 2. Abdülhamid'in kabrini ziyaret etti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:01
7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve Hamidiye AŞ. tarafından Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 100'üncü yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Kapsamında Sultan 2. Abdülhamid'in yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40’tan fazla torununun katılımıyla Sultanahmet Camii'nde sabah namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımında Hanedan ailesi üyeleri de hazır bulundu.

Camide buluşan torunlar halkın da katılımıyla Sultanahmet’ten Sultan 2. Abdülhamid'in türbesine kadar topluca anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı heyet, türbeyi ziyaret ederekSultan 2. Abdülhamid'in ruhuna Kuran-ı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:01
  1. Sultan 2. Abdülhamid Han

YORUM YAZ

  • OrhanOrhan1 sa önce
    Ali kardes reisin yeri baska ecdadi osmanlinin yeri baska!
  • Deli DumrulDeli Dumrul1 sa önce
    Onların gelmesi bize batmaz. Bırak onlarda maneviyat temizlesin. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez. Onlar cedlerini hatırlamış , birileri çıkıp suyunun suyu dememeli. Biz ne zaman geçmişimizden vazgeçtik. İslam ile tanışmış olmamız, 4000 yıl ve öncesine sahip olduğumuz gerçeğini de değiştirmiyor. Bundan sonra da var olacağız İnşallah. Selam ve dua ile.
  • AliAli2 sa önce
    gelmesınler ya, kalsınlar fransada ıngılterede. aralarında namaz kılan, basını orten yok. hepsının anası ıngılız fransız. osmanlı mı? suyunun suyunun suyu! lutfen hanadan manedan ıstemıyoruz. bız basında reısın oldugu cumhurıyetten cok mutluyuz.
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