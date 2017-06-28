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7 terörist öldürüldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırında bir mağaranın önünde tespit edilen 7 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:23
7 terörist öldürüldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında 7 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pirinçeken bölgesi Irak sınırında bir mağaranın önünden insansız hava aracı ile terörist görüntüsü alınması üzerine bölgeye hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:23
  1. Irak
  2. PKK
  3. Hakkari
  4. Yüksekova
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