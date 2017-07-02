Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şırnak ve Mardin'de 7 terörist imha edildi!

Şırnak ve Mardin'deki operasyonlarda 1'i sağ 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 11:31
Şırnak ve Mardin'de 7 terörist imha edildi!

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik  operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.    

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör  örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları  Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece  gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İl Jandarma  Komutanlığına bağlı ekipler tarafından eylem için keşif çalışması yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine bir terörist sağ olarak yakalandı.
 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 11:31
  1. Son dakika
  2. son dakika şırnak
  3. mardin
  4. terörist
  5. şırnak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi
    1. Birecik’te ilçenin sorunları..
    2. Herkes uyurken onlar çalışıyor
    3. Güneydoğu ihracatta ikinci bayram yaşadı
    4. EİB’nin 6 aylık ihracatı 5,5 milyar..
    5. Gülde rekolte arttı
    6. Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları..
    7. Şehit korucu için tören düzenlendi
    8. Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını..
    9. İşte o PKK'lı teröristin aldığı ceza!
    10. Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da..
    11. Antik kentte kazı çalışmaları başlıyor
    12. PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'nun kaos..
    13. 7 terörist imha edildi!
    14. Rus askerlerine sıra dışı elbise
    15. Evlada son bakış!
    16. Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan..
    17. Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat..
    18. Havalar ısındı, doğunun denizi doldu..
    19. Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker..
    20. Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest..
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...