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7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:49
7 terörist etkisiz hale getirildi

İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Pirinçeken bölgesi Kuzey Irak tarafında mağara önünde 7 teröristin görüntüsünün alındığını söyledi. Teröristlerin insansız hava aracı (İHA) tarafından takip edildiğini dile getiren Vali Toprak, “Takip edilen teröristler uçakla ateş altına alındı. Yapılan ateş sonucu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:49
  1. Irak
  2. Hakkari
  3. Şemdinli
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