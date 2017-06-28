7 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.28 Haziran 2017 Çarşamba 10:49
İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Pirinçeken bölgesi Kuzey Irak tarafında mağara önünde 7 teröristin görüntüsünün alındığını söyledi. Teröristlerin insansız hava aracı (İHA) tarafından takip edildiğini dile getiren Vali Toprak, “Takip edilen teröristler uçakla ateş altına alındı. Yapılan ateş sonucu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.