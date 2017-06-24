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7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Siirt ve Hakkari'de sürdürdüğü operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 15:23
7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün Siirt Pervari'deki operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çatışma çıktı. 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, bir M-16 piyade tüfeği ve 81 fişek, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 165 fişek, bir el telsizi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik topçu atışlarında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Tatvan'da, 22 Haziran'da icra edilen arazi aramasında, 6 noktada toprağa gömülü bidonlarda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 219 fişek, 20 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 16 işbirlikçi gözaltına alındı.

Van Erciş'te ise teröristlerce bombalı saldırı eylemlerinde kullanılacağı belirlenen çalıntı plakalı bir araç ele geçirildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 15:23
  1. Hakkari
  2. TSK
  3. Siirt
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