7 soruna ev usûlü biri naneli 7 reçete

Birçok ev yapımı sağlıklı çözümler, hastalığınız ya da rahatsızlığınızda size yardımcı olabiliyor. İşte minik bir liste:

YANIKLAR İÇİN SİYAH ÇAY

Güneş yanığı herzaman olabilir. Yaz kış fark etmez. Eğer böyle bir durum meydana gelirse yapmanız gereken şey sallama siyah çay kullanmak. Sallama çayı ılık halde demleyin ve sallama çayı poşetiyle suratınıza damlatın. Siyah çayda bulunan tannik asit yanıkları iyileştirmede çok iyidir.

SİVRİSİNEK VE ARIYA KABARTMA TOZU

Acı veren arı sokmaları ve sivrisinek ısırıkları canınızı sıkacaktır. Su ile karıştırılmış kabartma tozuna peçete bandırarak arının veya sivrisineğin ısırdığı yere uygulayın. Hemen iyileşeceksiniz. Ayrıca kabartma tozu yerine karbonat da kullanabilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN ELMA SİRKESİ

Boğazınız ağrıdığında hâlâ pahalı ilaçlar mı alıyorsunuz? Lüzum yok. Çözümü gayet basit. Yarım su bardağı su ile elma sirkesini karıştırın. Bir saat içinde birkaç kere gargara yapın. Boğazınızdaki bakteriler yok olacaktır.

UYKU SERSEMLİĞİ İÇİN NANE KOKLAYIN

Yorgunsunuz ve kendinize gelemediniz. Hemen birkaç bardak kahve içmeyin. Kafeinden kaçının. Tek yapmanız gereken dalından koparılmış bir naneyi koklamak. Aromaterapi tedavisinde insanları uyandırmak için kullanılan bu yöntem ile güne mükemmel zinde başlayabilirsiniz. Üstelik tamamen doğal! Naneyi pencerenizdeki saksıda yetiştirmeniz çocuk işidir..

YARALAR İÇİN BAL

İçerisindeki laktik asit sayesinde balın iyileştirici etkisinin olduğunu kanıtlanmıştır. Bal yemek yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Çam balı bakterilere karşı daha etkili olduğundan önceliğiniz çam balı olmalıdır.

SİĞİLLER İÇİN SELOBANT

Selobantlar çok pratikler ve her işi görüyorlar. Hatta siğilleri bile geçiriyorlar. Selobant, siğilleri önce gerdirir sonra da yok olmalarına yardımcı olur. Eğer siğiliniz 6 günlük veya daha uzun süredir varsa, siğillerin üzerindeki ölü deriyi çıkarana kadar selobantı yapıştırıp çekin. Kolay ve pratik.

YORGUN AYAKLAR İÇİN YİNE SİRKELİ SU

Bütün gün ayakta durmak ayaklarınızı çok yorar. Bildiğiniz gibi ayağınızın sağlıksız olması hemen hemen her hastalığa davetiye çıkartır.

Ayaklarınızı eski halinde döndürmek için boğazınız için elma sirkesi ile suyu eşit ölçüde karıştırıp gargara yaptığınız gibi bu defa karışımı çokça yapıp leğende ayaklarınızı dinlendirin.

Aynı zamanda ayağınızdaki bakteriler hemen yok olacaktır. Sirke antiseptiktir, son derece de ucuzdur, hiç aklınızdan çıkarmayın.