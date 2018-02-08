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7 saatlik operasyonla kurtarıldı!

Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta, kızak yardımıyla, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:06
7 saatlik operasyonla kurtarıldı!

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dallı Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Gülizar Karataş'ın bel ve böbreklerinden rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı ve çığ tehlikesi bulunan bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık ekipleri, belli bir noktaya kadar vatandaşların kızakla getirdiği Karataş'ı ambulansa taşıdı.

Başkale Devlet Hastanesi'ne 7 saatlik çalışma sonucu ulaştırılan Karataş'ın tedavisi sürüyor.

Karataş'ın eşi Nurettin Karataş, yetkililere teşekkür ederek, "Ekipler, çığ tehlikesine rağmen bölgeye gelerek eşimi hastaneye yetiştirdi. Allah hepsinden razı olsun." dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:06
  1. Nurettin Karataş
  2. Gülizar Karataş
  3. Van
  4. Başkale

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