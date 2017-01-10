7 PKK’lı ve 3 DEAŞ’lı gözaltına alındı

Sakarya’da terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 7 PKK’lı ve 3 DEAŞ’lı gözaltına alındı.

7 PKK’lı ve 3 DEAŞ’lı gözaltına alındı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:07
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK ve DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantı oldukları değerlendirilen PKK’lı ve DEAŞ’lıların ikametlerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında “Terör Örgütü Üyesi" oldukları iddiasıyla 7 PKK’lı ve 3 DEAŞ’lı gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

 
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