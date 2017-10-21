Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

7 milyon euro kazanan Nasri'ye tepki

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken son dakikalarda maça gölge düşüren bir olay yaşandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:07
7 milyon euro kazanan Nasri'ye tepki

Süper Ligin 9. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Leonardo yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

NASRİ TARAFTARLARIN HEDEFİNDE

Maçın son anlarına girildiğinde ise Antalyasporlu bir grup taraftarın hedefinde Samir Nasri vardı.

Yıllık 7 milyon euro kazandığı öğrenilen Franszı yıldız, vasatın üstüne çıkamayınca ayağına her top aldığında ıslıklandı.

TAKIM İÇİNDEKİ DENGELERİ BOZAR

Bilindiği üzere takımından gönderilen Rıza Çalımbay da, Fransız futbolcunun çok para kazandığını, bu durumun kulüp içindeki dengelerin bozacağını söylemişti.

Nasri, yıldız futbolcu olduğunu ve istediği gibi futbol oynayacağı söylemiş, bu duruma razı olmayan Çalımbay ise görevinden alınmıştı.

Yüsek ücret alan ancak istenilen performansı sahaya yansıtamayan Samir Nasri, taraftarların tepkisini topladı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:07
  1. Antalyaspor
  2. Rıza Çalımbay
  3. Kasımpaşa

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
    1. Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga..
    2. Rusya'dan Türk vatandaşlarına müjde:..
    3. Kanser ilacını bakın en çok kimler..
    4. Meral Akşener'in partisi için tarih..
    5. Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı
    6. Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı
    7. Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
    8. FETÖ'nün iş dünyasındaki militanları..
    9. Herkes bunu konuşuyor! Barzani'ye...
    10. Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli..
    11. Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
    12. Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri..
    13. “Bursa Belediye Başkanı Başbakan’a..
    14. Şehir merkezinden peş peşe geçtiler…..
    15. Azerileri küçük gören yazıya büyük..
    16. Terör örgütünden katliam! 128 kişinin...
    17. Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil..
    18. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor…..
    19. Kira zammı nasıl hesaplanır?
    20. Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den..
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı