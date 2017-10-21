7 milyon euro kazanan Nasri'ye tepki
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken son dakikalarda maça gölge düşüren bir olay yaşandı.21 Ekim 2017 Cumartesi 15:07
Süper Ligin 9. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Leonardo yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
NASRİ TARAFTARLARIN HEDEFİNDE
Maçın son anlarına girildiğinde ise Antalyasporlu bir grup taraftarın hedefinde Samir Nasri vardı.
Yıllık 7 milyon euro kazandığı öğrenilen Franszı yıldız, vasatın üstüne çıkamayınca ayağına her top aldığında ıslıklandı.
TAKIM İÇİNDEKİ DENGELERİ BOZAR
Bilindiği üzere takımından gönderilen Rıza Çalımbay da, Fransız futbolcunun çok para kazandığını, bu durumun kulüp içindeki dengelerin bozacağını söylemişti.
Nasri, yıldız futbolcu olduğunu ve istediği gibi futbol oynayacağı söylemiş, bu duruma razı olmayan Çalımbay ise görevinden alınmıştı.
Yüsek ücret alan ancak istenilen performansı sahaya yansıtamayan Samir Nasri, taraftarların tepkisini topladı.