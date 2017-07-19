7 milyarlık kaçak gümrüğe takıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele verileri, son üç yılda gümrüklerde ele geçirilen kaçak ürünlere ilişkin bilgi verdi. Bakanlığın verilerine göre son üç yılda 1 milyar 124 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yine 2015-2017 arasını kapsayan dönemde gümrüklerde 1 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalandı. Gümrüklerde ele geçirilen kaçak sigaraların değeri 303 milyon 591 bin lirayı buldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2014 yılında Türkiye'de kaçak sigara tüketiminin toplam tüketimdeki payı yüzde 21 iken bu oranın 2016'da yüzde 7.5'e gerilediğini bildirdi.



VERGİ KAÇAĞI ÖNLENDİ



Kaçak sigara tüketiminde gerçekleştirilen her yüzde 1'lik düşüşle yaklaşık 233 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini ifade etti. Bakanlığın verilerine göre ise 2015 yılında 824 milyon 791 bin 954, 2016 yılında 281 milyon 828 bin 778 ve 2017'nin ilk altı ayında da 18 milyon 828 bin 778 liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın toplam değeri ise 1 milyar 124 milyon lirayı buldu. Yine gümrüklerde en çok ele geçirilen kaçak ürünler arasında uyuşturucu yer aldı. 2015'te 206 milyon 774 bin 451 lira, 2016 yılında 236 milyon 110 bin 652 lira, 2017'nin ilk altı ayında da 631 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalandı. Kaçakçılıkla mücadelenin gümrüklerdeki üç yıllık bilançosu 6 milyar 732 milyon lira oldu.