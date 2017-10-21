7 kişilik aile arıların istilasına uğradı

Bursa'nın Soğanlı Mahallesi'ndeki müstakil bir evi benimseyen arılar, kömürlüğe bir hafta içinde yuva yaptı. Arılar yüzünden aile fertleri evlerine rahat girip çıkamıyor. Çocukların bahçede rahat gezemediğini belirten Mehmet Eraslan, "Hatta bir çocuğumuzu arı soktu. Aile hekimliğine gittik. Gerekeni yaptılar, şu an bir sıkıntısı yok. Ancak kime başvurduysak bize yardımcı olmadı. Hepsi birbirine yönlendirdi. Biz bu arılardan kurtulamadık. Arıların zaman zaman saldırısına uğruyoruz. Ne dışarı, ne de içeri girebiliyoruz" diye konuştu.

Evlerinde huzurla oturamadıklarını ifade eden Eraslan, yetkililerden yardım istedi.