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7 KHK TBMM'den geçti

30 Kanun Hükmünde Kararnameden 7’si daha Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı.

06 Şubat 2018 Salı 22:31
7 KHK TBMM'den geçti

OHAL kararnamelerinden 5’i geçmiş aylarda görüşülmüştü. Geçen hafta kanunlaşan 10 KHK’nın ardından Genel Kurul’da dün de 8 KHK gündeme alındı. CHP ve HDP, içeriklerine karşı çıktığı KHK’lar için bir an önce Anayasa Mahkemesi denetiminin başlaması amacıyla görüşmelerde engelleme yapmadı. Bu nedenle onlarca maddelik 7 KHK’nın görüşmeleri birkaç saatte hızla tamamlandı. Böylece 672, 673, 675, 677, 679, 683 ve 686 numaralı KHK’lar kanunlaştı.

Kalan 7 KHK’nın görüşmelerinin de bugün tamamlanması ve açık oylama istenen bir KHK’nın oylamasının da yarın yapılması planlanıyor. Böylece OHAL döneminde çıkarılan 30 KHK’nın tamamı Meclis’te onaylanarak kanunlaşmış ve Anayasa Mahkemesi denetimine açılmış olacak.

Ana muhalefet partisi olarak doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı bulunan CHP’nin hukukçu kurmayları, daha önce 5 KHK’da olduğu gibi kalan 25 KHK’nın itiraz ettikleri hükümleriyle ilgili iptal davaları açmaya hazırlanıyorlar.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 22:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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