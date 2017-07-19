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7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltına alındı

Karabük merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:40
7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltına alındı

Karabük merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü KOM ve TEM şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik Karabük başta olmak üzere İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Malatya ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında M.T., S.K., S.A., M.A., M.C.E., T.F.D., A.A., İ.Ş. ve Ö.Ö isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:40
  1. İstanbul
  2. Karabük
  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Malatya
  6. Çorum
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