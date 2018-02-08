7 ilde 'ankesörlü telefon' operasyonu! 11 asker gözaltında

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankırı, Hakkari, İstanbul, Ankara, Hatay, Ağrı ve Kastamonu'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde, biri emekli 11 subay ve astsubay yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin FETÖ / PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest kaldıkları öğrenildi.