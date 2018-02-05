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7 ilde aranan villa hırsızları Bolu’da yakalandı

Bolu’da, bir villadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve 7 ilde aranan 3 kişi Gebze’de yakalanarak, Bolu’da getirildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:07
7 ilde aranan villa hırsızları Bolu’da yakalandı

Karacaağaç Mahallesi’nde bulunan bir villada geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şahısların İ.Ç., S.B. ve A.B. olduklarını tespit etti. Şahısların villadan çaldıkları eşyalarla birlikte Kocaeli’nin Gebze ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine, polis ekipleri yapılan operasyonla 3 kişiyi yakalayarak Bolu’ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen İ.Ç., S.B. ve A.B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ç.’nin farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 11:07
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