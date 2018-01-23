7 ilçe daha doğalgaza kavuştu

EPDK’nın geçen haftaki kurul toplantısında aldığı kararla, Çorum’un Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar ilçeleriyle Diyarbakır’ın Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına dahil edildi.

Doğalgaz dağıtım şirketlerince yapılacak yatırımlarla Diyarbakır’daki 4 ilçeye bu yıl içinde, Çorum’daki 3 ilçeye ise 2019 yılında doğalgaz ulaştırılması amaçlanıyor.

Geçen yıl eylül ve ekim aylarında 12 ilçenin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınmasıyla gaz dağıtılacak ilçe sayısı 517’ye çıkarken, Kasım ve Aralık aylarında alınan kararlarla bu rakam 521’i buldu. Son olarak 7 ilçenin daha bu kapsama alınmasıyla doğalgaz konforuna kavuşacak ilçe sayısı 528’e ulaşacak.