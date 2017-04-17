7 halk oylamasının 6'sından'evet' çıktı

Türkiye'de bugüne kadar 7 kez halk oylaması yapıldı. Yeni anayasal düzenlemelere ilişkin ilk referandum, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından hazırlanan 1961 Anayasası için yapıldı. 9 Temmuz 1961'deki halk oylamasına katılım oranı yüzde 81 oldu. Yeni anayasa, sandık başına giden seçmenin yüzde 38,3'ünün ''hayır'' oyuna karşılık, yüzde 61,7'sinin ''evet'' oyuyla kabul edildi.

2. HALK OYLAMASI 1980 DARBESİ SONRASI



Türk seçmeni, 21 yıl sonra, yine bir askeri müdahalenin ardından, ''1982 Anayasası''nın halkoyuna sunulması üzerine 2'nci kez sandık başına gitti. Seçmenlerin yüzde 91,4'ü ''kabul'', yüzde 8,6'sı ''ret'' oyu kullandı.



SİYASİ YASAKLAR İÇİN SANDIĞA GİDİLDİ



Türkiye'deki 3'üncü halk oylaması, 1982 Anayasası ile getirilen siyasi yasakların kalkıp kalkmaması konusunda 6 Eylül 1987'de yapıldı. Katılım oranı yüzde 93,6 oldu. Geçerli oyların yüzde 50,2'si ''evet'', yüzde 49,8'i ''hayır'' çıktı. Geçici 4'üncü Madde yürürlükten kalktı.



HAYIR ÇIKAN TEK REFERANDUM



Türk seçmeninin önüne 4'üncü kez getirilen halk oylamasının konusunu ise Anayasa'nın 127'nci maddesindeki yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp alınmaması oldu. Bu halk oylaması 25 Eylül 1988'de yapıldı. Katılım oranının yüzde 88,8 olduğu bu halk oylamasında yüzde 65 ''hayır'', yüzde 35 ''evet" çıktı.

HALK 'BEN SEÇERİM' DEDİ



Anayasaya ilişkin 5'inci halk oylaması ise 21 Ekim 2007'de yapıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından ve "5 artı 5" sistemiyle seçilmesini öngören düzenlemede geçerli oyların yüzde 68,95'i ''evet'', yüzde 31,05'i ise ''hayır'' yönünde oldu.

Seçmen, 12 Eylül müdahalesinin 30'uncu yılında, anayasa için 6'ncı kez sandık başına gitti. 12 Eylül 2010'daki oylamada yüzde 58 çoğunlukla "evet" oyu verdi. Seçmenler, 7'nci kez 18 maddelik yeni anayasa değişikliği için dün sandık başındaydı. Seçmen 'Evet' oyu verdi.