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7 general ve amiral emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediği belirtildi.

22 Ağustos 2017 Salı 12:38
7 general ve amiral emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 general ve amiralin, atamalardan önce kendi istekleriyle emekliliğini istediği bildirildi. Emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisi olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 12:38
  1. general
  2. emekli
  • Hasan BulutHasan Bulut55 dk önce
    Amiral general dayısı 20 ye düşürülsün hiç bir problem kalmaz.
  • şükrü onukşükrü onuk58 dk önce
    Kimse bulunmaz hint kumaşı ve vaz geçilmez değil , devlet işi bir gönül işi, zorla olmaz. Milletin verdiği yetki millete yaraşır bir biçimde kullanılmalı , metal yorgunluğu sadece sivillere has bir olay değil.
  • timurtimur1 sa önce
    salon subaylari zoru gorunce kaciyor.defolun peygamber ocagindan.
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