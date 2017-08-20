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7 Eylül son gün, başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B ve  Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de  biteceğini belirterek, “Bu zamana kadar başvuru yapmayan vatandaşlarımız 7  Eylül’e kadar yaparlarsa hak sahibi olacak, ödemelerini kaçıranlar da ödeme  yaparlarsa arazilerini alabilecek. Bu son şans.” dedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 12:00
7 Eylül son gün, başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Bakan Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "2B yasası"  olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme  kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası  kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin  taşınmazın satıldığını ifade etti. Söz konusu satışların toplam değerinin 9,5  milyar lira olduğunu aktaran Ağbal, bu bedelin 6,5 milyar lirasının tahsil  edildiğini, geri kalan kısmının ise taksitler halinde ödendiğini söyledi.

Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için  süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli  süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen  taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 aylık ek süre  tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, “Bu süre 7 Eylül 2017'de sona eriyor.  Vatandaşlarımıza bilgilendirici mesajlar gönderdik. Bu mesajlarla, erken ödeme  halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerini  bilgilendirdik.” diye konuştu.

Hazineye ait tarım arazilerinden 25 bin 200 kişiye 32 bin taşınmaz  satıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan  Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına  satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları  tamamlanan illerde satışlara başlandığını bildirdi.

Bu uygulamayla vatandaşlara büyük bir imkan sunduklarının altını çizen  Ağbal, şunları kaydetti:

“Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bu arazileri uzun  yıllardır kullandıkları göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan  sınırları dışında bulunan tarım arazilerini hak sahiplerine rayiç bedellerinin  yüzde 50’si oranında indirimli satışını sağlıyoruz. Ayrıca faizsiz 6 yıl vade  imkanı sunuyoruz. Söz konusu uygulama kapsamında, Türkiye genelinde bugüne kadar  yaklaşık 25 bin 200 kişiye toplam 32 bin taşınmaz, 399 milyon lira bedelle  satıldı ve bu bedelin 182 milyon lirası tahsil edildi.”

Bayram tatiline dikkat

Ağbal, 2B ve Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme  süresinin 7 Eylül’de bittiğini hatırlattı. Bu zamana kadar başvuru yapmayanların  7 Eylül’e kadar yapmaları halinde hak sahibi olacağını, ödemelerini kaçıranların  da ödeme yapmaları halinde arazilerini alabileceğini belirten Ağbal, “Bu son  şans. Hak sahibi olan ve olabilecek tüm vatandaşlarımızı bu büyük imkandan  yararlanmaya davet ediyorum. Başvuru ve ödeme için önümüzdeki hafta ve bayram  tatilinden sonra 3 gün var. Hiçbir vatandaşımızın hakkını kaybetmesini  istemiyoruz. Bu nedenle herkesin bayram tatilini de dikkate alarak, başvuru ve  ödemelerini yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 12:00
  1. Maliye Bakanı
  2. Maliye Bakanı Naci Ağbal
  3. 2b arazileri
  4. 2b yasası
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