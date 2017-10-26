7 El Kaide militanı öldürüldü
Yemen’de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 7 El Kaide militanının öldürüldüğü belirtildi.26 Ekim 2017 Perşembe 08:04
Yemen’in El-Bayda bölgesinde, El Kaide örgüt üyelerini taşıdığı belirtilen 2 otomobile insansız hava aracıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 7 El-Kaide militanının öldürüldüğü belirtildi. Yemen’deki ABD kuvvetleri, Yemen’de El Kaide örgütüne karşı hava operasyon gerçekleştiriyor. El-Kaide, Yemen’in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde faaliyet gösteriyor.