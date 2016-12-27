7 aylık bebek neler yapar?
- Bebeğiniz emeklemeye başlar
- Gördüğü objeleri tadarak, sallayarak, koklayarak, atıp vurarak tanımaya çalışır
- Kelimeleri ve sesleri taklit etmeye çalışır
- Destek almadan oturabilir
- Dişleri çıkmaya başladığı için huzursuzlanabilir
- Parmaklarını kullanmayı öğrenir
- Çevresindeki gördüğü şeylere karşı büyük ilgi duyar
7 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?
- Bebeğinize resimli kitaplar gösterin
- Bir örtü ile yüzünüzü kapatıp, birden açın. Daha sonra bebeğinizin yüzünü kapatarak oyunu geliştirin.
- Ayna karşısında bebeğinizi gösterip kim olduğunu sorun
- Bebeğinizi kucaklayarak sevginizi gösterin
7 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
- Yemek zamanı eline bir şeyler vererek kendisini beslemesine izin verin
- Biberonla besleniyorsa yatağında uyurken biberonun ağzında kalmamasına özen gösterin.
- Bebeğinizin eline bisküvi, verebilirsiniz.