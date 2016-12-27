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7 aylık bebek neler yapar?

7 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

7 aylık bebek neler yapar?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:59
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7 aylık bebek neler yapar?

- Bebeğiniz emeklemeye başlar

- Gördüğü objeleri tadarak, sallayarak, koklayarak, atıp vurarak tanımaya çalışır

- Kelimeleri ve sesleri taklit etmeye çalışır

- Destek almadan oturabilir

- Dişleri çıkmaya başladığı için huzursuzlanabilir

- Parmaklarını kullanmayı öğrenir

- Çevresindeki gördüğü şeylere karşı büyük ilgi duyar

7 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?

- Bebeğinize resimli kitaplar gösterin

- Bir örtü ile yüzünüzü kapatıp, birden açın. Daha sonra bebeğinizin yüzünü kapatarak oyunu geliştirin.

- Ayna karşısında bebeğinizi gösterip kim olduğunu sorun

- Bebeğinizi kucaklayarak sevginizi gösterin

7 aylık bebek nasıl beslenmelidir?

- Yemek zamanı eline bir şeyler vererek kendisini beslemesine izin verin

- Biberonla besleniyorsa yatağında uyurken biberonun ağzında kalmamasına özen gösterin.

- Bebeğinizin eline bisküvi, verebilirsiniz.

 
Etiketler7 aylık bebek neler yapar?7 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?7 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
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