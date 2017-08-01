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7 aylık bebeğin akılalmaz ölümü!

Elbistan İlçesi’nde, başı beşiğin demirine sıkışan Suriyeli 7 aylık Meryem İsmail hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 15:11
7 aylık bebeğin akılalmaz ölümü!

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin ve İman İsmail çifti, sabah bebekleri Meryem’i kontrol ettiklerinde başının beşiğin korkuluklarına sıkıştığını ve hareketsiz olduğunu gördü. İsmail çiftçi, bebeği beşikten kurtarıp Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrolde iseMeryem İsmail’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin ve İman İsmail çifti acı haberle sinir krizi geçirirken, minik bebeğin cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:11
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