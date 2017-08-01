7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye başlanacak

Avustralya, Antartika, Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Güney Amerika'nın doğusu, Pasifik okyanusu, Hint okyanusu ve Atlantik okyanusu'nun güneyinden izlenebilecek olan tutulmanın başlangıcı ülkemizden gözlenemeyecek ancak tutulmanın tam ortası olarak nitelendirilen anda Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

Türkiye saati ile 18:48'de başlayacak. tutulma ortası 21:20'de gerçekleştikten sonra tutulma 23:53'te bitecek. Tutulma, parçalı olacağı için gökyüzünde Ay'ın tamamı değil, %25'lik bir bölümü(alt bölge) kararacak.

Türkiye'nin heryerinden (uygun hava şartları ve koşullar sağlanırsa) Güneydoğu yönünden saat: 20.452den itibaren çıplak gözle gözlenebilecek.