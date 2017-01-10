6,9 büyüklüğünde deprem!

Filipinler'in güneydoğu sahilleri açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,9 büyüklüğünde deprem!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 10:05
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Tabiauan kentinin 190 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Depremin denizin 630 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

 
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