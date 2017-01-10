6,9 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Tabiauan kentinin 190 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Depremin denizin 630 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Tabiauan kentinin 190 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Depremin denizin 630 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
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