68 öğrenci doğalgazdan zehirlendi

Olay, sabah saatlerinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir yükseköğretim kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrencilerde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma başladı. Yurt genelinde şikayetler artınca, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Öğrencilerin birçoğu ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 39 öğrenci, Numune Hastanesi'nde ise 29 öğrenci tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde öğrencilerde doğalgaz zehirlenmesi belirtilerine rastlandı.



CÜ Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız ve Hastane Başhekim Prof.Dr. Ahmet Yılmaz da hastane acil servisine gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof.Dr. Ahmet Yılmaz, "Zehirlenme üniversite öğrencilerimizin ikamet ettiği bir yurtta meydana geldi. İlk olarak acile başvurulduğu ve toplu olduğu için besin zehirlenmesinden şüphe edilmiş. Ancak yapılan takiplerle besin zehirlenmesi değil doğalgaz zehirlenmesi olduğu düşünülerek takipleri yapıldı. Durumu ciddi olan bir vakamız yoktur. Bir süre gözetim altında tuttuktan sonra öğrencilerimizi taburcu edeceğiz" dedi. Binada gaz sızıntısının nasıl gerçekleştiği araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.