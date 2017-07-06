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67 Burda, cepte uygulaması “beni okut” sloganıyla ilgi çekti

67 Burda Alışveriş merkezi süprizler ile hizmet vermeye devam ediyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
67 Burda, cepte uygulaması “beni okut” sloganıyla ilgi çekti

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek JLL Türkiye tarafından yönetimi ve kiralaması yürütülen Zonguldak’a her zaman kaliteli ve nezih bir yaşam alanı sunan67 Burda Alışveriş Merkezi ‘’Beni Okut’’ sloganı ile tüm ilgiyi üzerine çekti. 67 Burda Cepte uygulaması ile kampanyalardan, etkinliklere, mağazalardan, oyunlara kadar birçok konuda haberden eden uygulamayı ücretsiz olarak indirenler, anında sürpriz hediyelere sahip oluyor. 67 Burda Cepte Uygulamasının bilinirliğinin artırılması ve aktif kullanılması için çanta kostümlü ekip, Çaycuma, Devrek, Bartın ve Zonguldak bölgelerinde gezdirilmiştir. Çanta üzerinden bulunankara kodu, Google Play veya Apple Store’ dan ücretsiz olarak indirip okutan kullanıcılar, anında sürpriz hediyeler kazandı.

AVM yönetimince yapılan açıklamada ise "67 Burda Alışveriş Merkezi kampanyalar ve etkinlikler ile şehre değer katmaya devam edecektir" denildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
  1. Türkiye
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Çaycuma
  5. Google
  6. Çan
  7. Apple
  8. Devrek
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