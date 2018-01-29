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653 zehir evine neşter!

İzmir polisi terk edilmiş ve harabe evlerde zehir tacirlerinin saklandığını ve uyuşturucu sattığını belirledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
653 zehir evine neşter!

Türkiye genelinde ve İzmir’de son dönemlerde uyuşturucudan ölen kişi ve bağımlı sayısının artmasının ardından İzmir polisi terk edilmiş ve harabe evlerde zehir tacirlerinin saklandığını ve uyuşturucu sattığını belirledi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla kurulan özel ekip, 3 aylık çalışma sonrası 653 ‘ölüm evi’ olduğunu tespit etti. Semt sakinleriyle de görüşen polis, metruk binaların tarihi bina ya da özel kişilere ait olduğunu da belirledi.

Hazırlanan ‘zehir evleri’ raporunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na gönderen Aşkın, metruk evlerin yıkılmasını ve yasal süre tamamlanana kadar kimsenin girmemesi için önlem alınmasını istedi. Başkan Kocaoğlu, “Kamulaştırma yaptığımız evleri yıkıyoruz. Emniyet Müdürü’nün önerileri var, hızlandırıyoruz ve yasal çerçevede yerine getiriyoruz ve getirmek zorundayız, görevimiz bu” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
  1. izmir
  2. uyuşturucu
  3. polis
  4. zehir tacirleri
  5. rapor
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