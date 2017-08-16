65 yıllık evli çift devlet eliyle kendi yaşamlarına son verdi

91 yaşında olan Nic ve Trees Elderhorst çifti son beş yıldır hastaydı.

HAYATLARINA BERABER SON VERDİLER

BBC'nin haberine göre, Nic Elderhorst'un 2012'de inme geçirdiği ve yürümekte zorlandığı, Trees Elderhorst'un da benzer sorunları olduğu ve hafıza kaybı yaşıyordu. Çift, doğum yeri olan Didam kentindeki bir klinikte ötanaziyle yaşamlarını sonlandırdı.

HOLLANDA'DA ÖTANAZİ YASAL

Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Ancak çiftlerin birlikte yaşamlarına son vermesi çok nadir görülen bir durum.