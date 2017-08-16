Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

65 yıllık evli çift devlet eliyle kendi yaşamlarına son verdi

65 yıldır evli olan Hollandalı bir çift, el ele ötanazi haklarını kullanarak yaşamlarına son verdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:52
65 yıllık evli çift devlet eliyle kendi yaşamlarına son verdi

91 yaşında olan Nic ve Trees Elderhorst çifti son beş yıldır hastaydı.

HAYATLARINA BERABER SON VERDİLER

BBC'nin haberine göre, Nic Elderhorst'un 2012'de inme geçirdiği ve yürümekte zorlandığı, Trees Elderhorst'un da benzer sorunları olduğu ve hafıza kaybı yaşıyordu. Çift, doğum yeri olan Didam kentindeki bir klinikte ötanaziyle yaşamlarını sonlandırdı.

HOLLANDA'DA ÖTANAZİ YASAL

Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Ancak çiftlerin birlikte yaşamlarına son vermesi çok nadir görülen bir durum.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:52
  1. 65 yıllık evli çift ötanazi yaptı
  2. Ötanazi
  3. Nic Elderhorst
  4. Trees Elderhorst
  5. hollanda
  6. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine düzenek kurulan haberci kuş yakalandı
    1. Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine..
    2. 65 yıllık evli çift devlet eliyle..
    3. ABD'de iç savaş: Sıra Özgürlük..
    4. Genç öğretmenin ani ölümü üzdü
    5. Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
    6. Cenazesi kızına teslim edildi
    7. FETÖ'nün katipler yapılanmasına..
    8. Ege'de korkutan deprem
    9. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    10. Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı..
    11. 'Belki bir gün sen de Cumhurbaşkanı..
    12. GDO'lu gıdalarla beslen farelerin kötü..
    13. "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak..
    14. Dünyanın en şişman çocuğuydu! Ameliyat..
    15. Gelin arabası yazısıyla mesaj verdi!
    16. Bu karışım doktorları bile hayrete..
    17. 30 milyon dolarlık anlaşma açıklandı!
    18. Putin kameralar önünde fırçaladı: Bir..
    19. İşçinin vefatı halinde, hangi hak..
    20. Obama'nın o mesajı rekor kırdı
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!