Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınkesin tarihi henüz belirlenmemiş Atina ziyareti daha şimdiden Yunanistan’da gündemin üst sıralarına oturdu.

31 Ekim 2017 Salı 15:36
65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde, Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan’a gelecek ilk TC Cumhurbaşkanı olacak. Atina’yı son olarak 1952 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ziyaret etmişti.

İLK ADIMI BAŞBAKAN YILDIRIM ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti ile ilgili ilk adım Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen Haziran ayında Yunan Başkentine yaptığı ziyaret sırasında atıldı.

Yıldırım, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile görüşmesinde, Erdoğan’ın bu yıl içinde Atina’yı ziyaret niyetini iletti.

Pavlopulos, bu niyeti memnuniyetle karşıladığını vurguladı ve ziyaretin iyi hazırlanması gerektiğini belirtti.

Pavlopulos, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) teşkilatının 25’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul’da düzenlenen zirveye katılarak, Türkiye’yi ziyaret eden ilk Yunanistan Cumhurbaşkanı olmuştu. Türkiye’yi 1952 yılında Kral Pavlos ve eşi kralice Frideriki ziyaret etmişlerdi.

İKİNCİ ADIM KOCYAS’DAN

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, geçen hafta Ankara ziyareti sırasında, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulü sırasında resmi daveti iletti. Kocyas Atina’ya dönüşünde düzenlediği basın toplantısında “Erdoğan daveti kabul etti ve ziyaretin hemen gerçekleşmesini istedi. Henüz tarih belirlenmedi. Kasım ayının sonları ya da Aralık başlarında olabilir diye düşünüyoruz” dedi.

“İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ”

Yunan Cumhurbaşkanlığı’ndan son günlerde medyaya “Erdoğan-Pavlopulos ilişkilerinin son derece iyi olduğu” şeklinde bilgiler sızdırıldı. Erdoğan ile Pavlopulos bugüne kadar başbaşa bir görüşme yapmamalarına rağmen, sık sık telefonda konuştular.

Pavlopulos, 2015 Mart’ında Yunan Parlamentosu’nda yapılan oylama sonucu Cumhurbaşkanı seçildiğinde kendisini arayarak tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan idi. Yunan Cumhurbaşkanı, 2016’da Türkiye’deki terör saldırılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak, terörü sert bir şekilde kınadı ve taziyelerini iletti.

15 Temmuz darbesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak dayanışmasını dile getiren ilk yabancı liderlerden biri Pavlopulos idi.

Pavlopulos Türkiye’de Anayasa değişikliği için geçen 16 Nisan’da yapılan referandumdan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik eden ilk yabancı liderlerden biri oldu.

Merkez sağ eğilimli Pavlopulos, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Yeni Demokrasi (ND) partisi hükümetlerinde 2004-2009 yıllları arasında İçişleri Bakanı idi.

“TİCARET HACMİ 10 MİLYARA ÇIKMALI”

Hafta sonunda, Yunan medyası Erdoğan’ın tarihi henüz belirlenmemiş Atina ziyaretine sayfalarca yer ayırdı. Yunan gazeteleri bu ziyaretin, Türkiye’nin hem ABD hem de AB ile ilişkilerinin iyi olmadığı bir dönemde gerçekleşeceğinde birleşti.

Real News gazetesi, Erdoğan’ın Ankara’da Kocyas’ı kabulünde “6 milyar euro ticaret hacmimiz, önümüzdeki yıl 10 milyara çıkmalı” dediğini ileri sürdü.Gazete, Kocyas’ın da “Türkiye’yi AB’da en hararetli savunan ülke biziz” dediğini iddia etti. Doğrulanmamakla birlikte, Yunan medyasında, Erdoğan ile Pavlopulos’un bir “dostluk anlaşması ya da protokolü” imzalayabilecekleri iddiası da yer aldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 15:36
  1. Yunanistan
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Pavlopulos
  4. Karadeniz Ekonomik İşbirliği
  • ramazanramazan57 dk önce
    gitmesin..niye gidiyor...hiç gelmemişler..biz niye gidiyoruz..adalari işgal etmişler kita sahanligi ilan ediyorlar...bunada dostum çipras der gelir..iyi iliskilermiş..peh..fetoculeri iadede etmiyor...bazen anlamiyorum sayin c.baskanini anlamiyorum..
  • celal donmezcelal donmez1 sa önce
    Adaları beleşten bizden almalarına rağmen, Yunanlı yöneticiler iyi komşu ilişkilerini sergiliyorlar. Ancak bazı muhalif siyasileri ve çok eskiden okul kitaplarındaki Türk düşmanlıklarını silmeleri gerekir. Çünkü biz Yunan düşmanlığı ile ilgili kitaplarda bir cümle dahi yoktur.
Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’