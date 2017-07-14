65 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
Sezonun en dikkat çeken transfer olayı Liverpool ile RB Leipzig arasında yaşandı. Almanlar, İngiliz ekibinin Gineli oyuncu için yaptığı 65 milyon euroluk teklifi reddetti.14 Temmuz 2017 Cuma 11:06
Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Liverpool’un Naby Keita için yaptığı 65 milyon euroluk teklifi reddetti.
Bild Spor’un haberine göre, teklifle ilgilenmediklerini söyleyen Alman ekibi Keita’nın herhangi bir bedeli olmadığını ifade etti.
Alman basınında çıkan haberlerde, Keita’nın Liverpool’a gitmeyi sıcak baktığı ifade edilirken, transferin önümüzdeki sezon gerçekleşebileceği ifade edildi.