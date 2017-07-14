65 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Liverpool’un Naby Keita için yaptığı 65 milyon euroluk teklifi reddetti.

Bild Spor’un haberine göre, teklifle ilgilenmediklerini söyleyen Alman ekibi Keita’nın herhangi bir bedeli olmadığını ifade etti.

Alman basınında çıkan haberlerde, Keita’nın Liverpool’a gitmeyi sıcak baktığı ifade edilirken, transferin önümüzdeki sezon gerçekleşebileceği ifade edildi.