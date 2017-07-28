65 Asker daha silahları ile katıldı

Afganistan topraklarının neredeyse yarısını kontrol altına almayı başaran Taliban hareketine katılımlar devam ediyor. ABD ve Nato öncülüğündeki güçlerin bölgeleri sorumsuz ve pervasızca bombalaması sonucu halk Taliban'a karşı katılım gösterirken, Afgan ordusundanda kopmalar devam ediyor.



İstikrar sağlayamayan Afganistan hükümeti karşısında son 1 ayda 4 ilçeyi alan ve 2 ilçeyi kuşatma altında tutan Taliban'a katılımlar devam ediyor. Yerel kaynakların paylaştığı haberde Ghor ilçesinde 30'u arbaki, 35'i Afgan ordusundan 65 kişi silahları ile beraber Taliban saflarına katıldı.



Aynı bölgedeki 2000 ailenin liderliğini yapan Hacı Musin de önceki hafta Taliban’a katılmış ve Taliban'a onlarca ağır ve hafif silah hediye etmişti.



Kabile lideri Hacı AbdulNâsır, İslam Emirliği Lideri Heybetullah Ahundzade’ye bağlılık yemini ederek 300 AK-47, 20 bixi, 2 havan silahı ve on binlerce mermiyi Taliban üyelerinin kullanımına sunmuştu.

ıslahhaber